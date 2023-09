Eesti kohtunik eksis euromängul kahe penalti määramisel

Esimene Tohveri eksimus sündis 30. minutil, kui Brightoni mees Joao Pedro murdis vastaste karistusalasse ning kukkus. Kodumeeskond nõudis penaltit, kuid Tohver viitas, et tegemist oli sukeldumisega, ja andis ründajale kollase kaardi. Videokohtuniku Juan Martinez Munuera sekkumise järel aga selgus, et Pedro vastu oli tehtud selge viga, ja eestlane oli sunnitud ikkagi penalti määrama. Pedro suutis selle realiseerida, viigistades mänguseisu 1:1 peale.

BBC kirjutab mängu ülevaates, et see on väga haruldane, et videokohtunik peab kahel korral sekkuma ja penalti määrama.