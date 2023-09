Käsipallikoondisele valitakse peatreenerit. Eestist pole kedagi võtta

„Meil on tulemas perspektiivikad aastakäigud sünniaastaga 2006 ja 2008. Uus peatreener peab tegelema ka nendega,“ rääkis Kallas. „Samas pole töö maht nii suur, et ta peaks kogu aeg siin viibima. Selleks pole meil võimalusigi. Kuid just noorte koondiste pool on meie nägemuses väga oluline.“