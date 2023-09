MM-il pronksmedalit ja olümpiakohta jahtiv Heiki Nabi: homme saab olema raske päev

„Esimesed matšid olidki rasked, rasked vastased. Hea meel, et õnnestus nendes matšides vastu pidada,“ rääkis Nabi ERR-ile. „Vorm oli ikkagi piisavalt heaks saadud, et need matsid võita ja selle üle on hea meel.“

„Egiptlane on selles mõttes tuttav, et neli-viis aastat tagasi olen temaga maadelnud. Kindlasti on ta arenenud, tugev ja arvestatav vastane. Saab olema raske päev, tahaks loota, et enesetunne on samuti hea ja olen taastunud. Tahaks hästi esineda,“ sõnas Nabi.