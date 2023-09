Norra kergejõustikustaarile esitati väljakutse õllemiili jooksus

Õllemiili jooksus läbitakse neli staadioniringi ehk üks miil. Ainuke aga on asja juures see, et jooksu ajal tuleb ära juua neli vähemalt 355 milliliitrist õlu. Distantsi kehtiv maailmarekord (4.28,1) kuulub Kanada keskmaajooksja Corey Bellemore´i nimele.

Kui Bellemore teada sai, et Ingebrigtsen ennast õllejooksus proovile pani, siis otsustas ta norrakale väljakutse esitada. „Jakobil pole jooksu poole pealt igal juhul millestki puudu. Oluliseks saab see, kuidas ta suudab õllest puhitava kõhuga kiiresti joosta,“ avaldas ta arvamust.

Bellemore rääkis, et ta suudab geneetiliselt hästi kiiresti vedelikku neelata ja see on peamine põhjus, miks ta õllemiilil jooksus edukas on. „Ma võiksin Jakobile õpetada kõike, mida selle ala kohta tean. Samas võidaksin teda ikkagi. See on minu pärusmaa,“ jätkas ta.