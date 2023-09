Neidude U17 jalgpallikoondis lõpetas EM-valikturniiri peaproovi kaotusega

Esimesel poolajal hoidis Eesti neidude koondis hästi palli, kuid täpselt nii nagu kaks päeva tagasi omavahelises mängus Iisraeliga, oli ka täna vastase keskkaitseliin tugev. Kui võimalusi leiti, oli Eesti ohtlikum kui Iisrael, kuid vastane oli see, kes Eesti ühest õnnetust eksimusest kohtumist juhtima asus. Anna-Liisa Heide jäi vastase surve alla, millele järgnenud ebaõnnestunud sööt jõudis Iisraeli kaptenipaela kandnud Ziv Roth Hazani jalale. Hazan kasutas võimalust, et väravavaht on väravast väljas ning lennutas kauglöögist palli lati alla. Niisiis mindi vaheajale seisul 0:1.