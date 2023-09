Saudi Araabia kroonprints: mind ei huvita, et mind süüdistatakse „spordipesus“

Pärsia lahe kuningriiki on laialdaselt süüdistatud sporti investeerimises ja läbi suurvõistluste oma rahvusvahelise maine parandamises.

Kroonprintsi suur kriitika ei morjenda ning tal on kõigest enda nägemus. „Kui „spordipesu“ suurendab minu SKT-d kasvõi 1%, siis jätkame sellega,“ rääkis Bin Salman. „Minu sihiks on veel 1,5%-line kasv ja me saavutame selle.“