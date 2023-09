Lewis Hamilton: Kui Red Bull ei ole Jaapanis 30 sekundit teistest ees, siis on midagi lahti

Red Bull jäi eelmisel nädalavahetusel toimunud Singapuri GP-l esimest korda sel hooajal võiduta ja poodiumikohata. Tänavusel hooajal 12 etappi võitnud Max Verstappen lõpetas sõidu viiendal kohal ja kalendriaastas kaks etapivõitu noppinud Sergio Perez oli kaheksas.

Hamilton on kindlal seisukohal, et Jaapanis jätkub kõik tavapärases taktis. „Kui nad ei ole 30 sekundit teistest ees nagu varem, siis on midagi lahti,“ avaldas ta. „See oli raske nädalavahetus, aga nende auto peaks Jaapanis olema fenomenaalne. Nad on olnud terve aasta fenomenaalsed.“

Max Verstappen usub, et tema meeskonda ootab kiirel ja nõudlikul Suzuka ringrajal ees raske väljakutse. Samuti tõi ta välja McLareni, kes võiks Jaapanis kõrgete kohtade eest sõita. „See rada peaks sobima meile. McLaren on teinud suuri edusamme ja tavaliselt on nad suurel kiirusel üsna head. Ma arvan, et nad võivad siin olla üsna tugevad,“ nentis hollandlane.

Red Bulli piloot usub, et McLaren võib neile Jaapanis tõsise väljakutse esitada. „Nad on kindlasti meiega konkurentsivõimelised. See on muljetavaldav, kui vaadata, mis seisus nad aastat alustasid ja kus nad praegu on,“ lisas ta.

Jaapani GP ajakava Reede 5.30 - 6.30 1. vabatreening 9.00 - 10.00 2. vabatreening Laupäev 5.30 - 6.30 3. vabatreening 9.00 - 10.00 kvalifikatsioon Pühapäev 8.00 põhisõit

Kuula ka vormel 1 podcasti „Ringiga ees“ viimast episoodi!

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00