TIPPHETKED JA FOTOD | Ameeriklase ülivõimas etteaste vedas Tallinna Kalevi võiduni Rapla üle

„Meil oli kindel plaan see mäng ära võita,“ ütles Kalevi varumängujuht Eric Schmalz pärast kohtumist Delfi TV otse-eetris. „Teadsime, et hooaja algus on megaoluline. Eelmisel hooajal ei saanud me alguses kuidagi minema ja siis hakkas lumepall veerema. See oli megaoluline võit, emotsiooni mõttes ka megaoluline. Arvan, et selle flow pealt on väga hea edasi minna.“