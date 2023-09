Jalgpallistaar Neymar sattus taas pahuksisse. „See valmistab mulle pettumust“

Uudise muudab skandaalseks tõsiasi, et jalgpallistaari kallim Bruna Biancardi ootab last, kes peaks sündima veidi rohkem kui kuu aja pärast. Neymari tüdruksõber võttis toimuva Instagramis tehtud postituses kokku.

„Olen juhtunust teadlik. See valmistab mulle pettumust. Olen raseduse lõppfaasis ja minu mõtted on tütrel. See on ainus asi, millele ma praegu mõtlen. Tänan teid ilusate sõnumite eest,“ kirjutas ta.