Kasvava põnevuse ootuses: jälgi koduse korvpalliliiga otseülekandeid ja kajastust Delfi vahendusel!

Delfi tegevtoimetaja Tarmo Paju sõnul on iga korvpallihooaja eel põhjust rohkem põnevil olla. „Tundub, et nii Eesti-Läti liigas kui ka kohalikus meistriliigas on kasvanud intriig soosikute omavahelistes jõuvahekordades - Tartu on ju näiteks koduses tiitliheitluses visanud kõlavalt BC Kalev/Cramole kinda - ja leiab lisaks ettearvamatu ja ühtlase konkurentsi nende järel. Mis minu arust vähemalt sama äge - igast meeskonnast võib leida põnevaid mängumehi, kellelt loota sarnaseid esiletõuse nagu näiteks eelmisel hooajal nägime Artur Konontšukilt või Hugo Toomilt,“ sõnas ta.

Korvpalliliidu turundusjuht Gerd Kiili sõnul on koos klubidega tehtud hooajaks ette valmistudes pingutusi, vähendamaks mängude kalendris kattuvusi. „Statistika on aastate jooksul näidanud halastamatult, samuti korvpallifännid andnud tagasisidet, et liiga palju paralleelselt toimuvaid mänge tähendab tähelepanu jagamisel keerulisi valikuid. Suures, 16 osalejaga liigas on selliste kattuvuste teke paratamatu, aga mul on hea meel, et oleme suutnud ajakavas nende hulka vähendada - et omakorda iga mäng saaks suuremat tähelepanu,“ sõnas ta.