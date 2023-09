Jari-Matti Latvala tuli lagedale radikaalse ettepanekuga

Latvala rõhutas, et otsused tuleb teha kiiresti. „Peame teadma järgmise aasta kalendrit ja seda, mida teeme 2025. ja 2026. aastal. Kui tahame sarja kaasata uusi autotootjaid, siis peame teadma, mis saab tulevikus,“ toonitas Latvala kodumaa meediale.

Latvala sõnul on autosarja suurimaks murekohaks ainult kolme tiimi osalus. „Need asjad on meie spordi jaoks kriitilised. Meie tegemiste vastu tuntakse huvi ja ralli on hea spordiala. Aga kuidas hoida seda huvitavana? Kõige tähtsam see, et sarjas oleksid masinad ja konkurents. Sellest kõik koosnebki,“ jätkas ta.

Samuti pole päris kivisse raiutud, et järgmisel hooajal sõidab sarjas kaasa kolm meeskonda. Samas Latvala selles ei kahtle. „Usun, et järgmisel aastal jätkavad kõik kolm meeskonda, kuid sealt edasi on suured küsimärgid,“ ütles Latvala.

Endine Soome ralliäss tuli lagedale radikaalse ettepanekuga. „Kui olukord muutub tulevikus keerulisemaks ja uusi tootjaid juurde ei tule, siis tuleb sõitjatel istuda Rally2 masinasse ja teha sellest arenenum versioon,“ nentis Latvala. „Kui üks tootja sarjast lahkub, siis tuleb sellesse panustada.“

Latvala enda leping Toyota tiimijuhi ametikohal lõppeb aasta lõpus. Soomlane on tiimis töötanud alates 2021. aasta algusest ning näeb ennast seal ka tulevikus. „Tahaksin järgmisel aastal jätkata. Need aastat on olnud toredad. Sel hooajal olen ise saanud roolis olla Jyväskyläs Rally1 autoga ja Jaapanis Rally2 autoga. See oli Toyota suur austusavaldus minu vastu. Ma tahan ise nende suhtes samuti lojaalne olla.“

Autoralli MM-sarja hooaja järgmine etapp peetakse järgmisel nädalal Tšiilis.