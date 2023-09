Konkurss on avatud, kuid soovijaid napib. Miks ükski WRC sõitja ise pumba juures olla ei taha?

Autoralli MM-sarja tulevik on olnud kuum teema viimased paar nädalat. Kõik osapooled sõitjatest kuni kõrgeimate FIA ametnikeni on peaaegu ühel nõul, et kolm tiimi Rally1 sarjas on piinlikult vähe. Järgmistes aspektides - kas jätkata hübriidsüsteemiga või minna täiselektriliseks, milline peaks olema punktisüsteem jne - leidub arvamusi seinast seina. Selge on see, et WRC sari seisab mingisugusel teelahkmel. Võimalik, et teelahkmeid on isegi mitu.

WRC promootori spordidirektor Peter Thul rääkis DirtFishile: „Akropolise ralli alguses tulid nad kõik minu juurde ja ütlesid: „Midagi ei toimu. Miks teil kõik nii kaua aega võtab?“ Me pooldame avatud kommunikatsiooni, sest päeva lõpuks vajame, et meie tootesse positiivselt suhtutaks.“

„Ma pakkusin korduvalt sõitjatele, et nad nimetaksid enda esindaja, ja teeme seda uuesti, et me saaksime kellegi regulaarselt WRC komisjonis käima, kellel oleks ka hääleõigus,“ jätkas Thul.

„Õnneks on meil abiks Petter ja Pernilla [Solberg) - Petter on meie sõitjate komisjoni asepresident. Palume, et sõitjad ise selle esindaja nimetaks, meie aktsepteerime iga kandidaati. Pall on sõitjate väravas.“

DirtFish pakkus välja ka erinevaid kandidaate. Teiste seas käis läbi muidugi ka 2019. aasta maailmameistri Ott Tänaku nimi.

„Ei,“ vastas eestlane kategooriliselt.

„Struktuur ja idee, kuidas sporti edasi viiakse, vajab mingit muutust. Kui see saab tehtud, võime teha igasuguseid asju. Teha seda ainult selleks, et DirtFish saaks sellest loo kirjutada - ma ei usu, et see väga suureks abiks oleks.“

Hispaanlane Dani Sordo polnud samuti säärasest pakkumisest huvitatud. „Asi on selles, et mulle ei meeldi kontorid, koosolekud ja e-mailid. Ma võin ideid anda, aga ma ei taha kuskile koosolekule minna. Ma tean, kuidas meie ala paremini promoda, aga kui sa neid asju välja pakud, siis nad ütlevad: „Ah, nojah, ja-jah...“ Ja midagi ei juhtu,“ jutustas Sordo.