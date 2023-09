Hyundai kaalub uuel hooajal neljanda auto starti saatmist: sellest sõltub ka meie sõitjate strateegia

Hyundail on teadaolevalt uueks hooajaks leping olemas vaid Thierry Neuville'iga. Tänavu on Lõuna-Korea autotootja tehasetiimis põhisõitjate rollis Neuville ja Esapekka Lappi. Kolmandat autot jagasid aasta alguses Dani Sordo ning Craig Breen. Pärast Breeni traagilist hukkumist Horvaatia ralli eelsel testil sai kolmandas autos võimaluse Teemu Suninen.

Austan Ott Tänakut väga, nagu ka Kalle Rovanperä, Elfyn Evansit ja Sebastien Ogier'd, keda kõiki on kuulujuttudes meiega seostatud. Rallimaailm on väga väike, seega on loogiline, et kõik räägivad kõigiga. Näeme veidi hiljem, mis on tulemas.