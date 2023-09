Ootamatu haigushoo tõttu liiklusõnnetusse sattunud tipprattur lõpetas karjääri: mõistan, et mul tegelikult vedas väga

Juhtunu tähendab aga, et ratturi sportlastee on paraku enneaegselt lõppenud. „Kõik oleks võinud minna väga teisiti, kui ma poleks kiiresti head abi saanud. Tunnen end nüüd hästi, aga pean tegelema faktiga, et minu profikarjäär on läbi,“ tõdes Jumbo-Visma sõitja. „Tänan kõiki, kes on mind aidanud. Tänan haiglas pingutanud arste ning fänne, kes mulle toetavaid sõnumeid saatsid.“