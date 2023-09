VIDEO | Vigastatud Lionel Messi mäng lõppes varakult, tema asemel sekkunud soomlane kujunes teise poolaja staariks

Peatreener Martino selgitas matši järel, et Messit vaevab „vana vigastus“. Tema sõnul jäävad nii Messi kui Alba eemale pühapäevasest matšist Orlando City vastu.

Järgmisel kolmapäeval ootab Interit ees US Openi karikasarja finaal Houston Dynamo vastu. „Kui nad (Messi ja Alba) pole terved, siis ei tule nad platsi lähedalegi,“ rääkis Martino BBC vahendusel. „Argentina koondises tehtud uuringud vigastust ei näidanud. Igaks juhuks püüdsime teda säästa. Me ei usu, et teda vaevab lihasevigastus, seda ta rääkis mulle ise . Peame siiski jätkama ettevaatlikult, jälgime järgmiste päevade jooksul olukorda.“