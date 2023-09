Kristin Tattar võib sel nädalal teha discgolfi ajalugu

Tattar läheb võistlusele vastu ülisuure favoriidina. Eestlanna on triumfeerinud tänavuse hooaja esimesel kolmel Major tuuri etapil: Champions Cupil, European Openil ja maailmameistrivõistlustel. Kui tal õnnestub tiitel võita ka Burlingtonis, siis saab temast esimene naismängija, kes on ühel kalendriaastal suutnud võita kõik neli Major tuuri etappi.

Võistluste eel tehtud intervjuus küsiti Tattarilt, kas ta mõtleb võimalikule ajaloo tegemisele. „Muidugi see on mu eesmärk. See oleks miski, mida ma poleks kunagi suutnud ette kujutada. See oleks hea saavutus, aga võistluste eel pole vaja selle üle arutada. Kui see juhtub, siis see juhtub. Kui läheb vastupidi, siis järelikult pidi nii minema,“ analüüsis eestlanna.