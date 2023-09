LaitseRallyPargis toimuvatel kardivõistlustel on oodata tugevat rahvusvahelist konkurentsi. Tulekul otseülekanded

Leedulased on näidanud seni parimat minekut OK Junioris, sest Balti karikavõistluste esimesed kolm kohta on kahe etapi järel nende käes. Sarja juhib Markas Šilkunas, teine Linas Volungevicius ja kolmas Vanesa Šilkunaite. Parima eestlasena jagab viiendat-kuunedat kohta Theodor Toobal. Roland Kuklane valitseb ühe etapi võiduga klassis OK, teine on Patrick Sarapuu ja kolmas Anders Karu.