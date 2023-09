Kevin Pesur lõpetas Drift Mastersi EM-i hooaja uustulnuka tiitliga

„Eesmärgid õnnestus täita – siht oli lõpetada esimene EM-i hooaeg esikümnes ja jõuda vähemalt ühel korral poodiumile. Aasta uustulnuka tiitel oli meile hooaja lõpus vaid boonuseks, siiani pole ükski debütant veel esikümnesse jõudnud.“ rääkis sarja viiendal etapil kolmanda koha saavutanud Kevin Pesur, kirjutab autosport.ee . „Eks õppida oli samuti palju: uued rajad, uued hindamiskriteeriumid, kuidas tuleb sõita, et teenida maksimaalselt punkte ja palju muud.“

Pesur lisas, et esimene hooaeg andis hulgaliselt kogemusi edaspidiseks. „Järgmisel aastal sihime kindlasti kohta esikolmikus, hooaja lõpp näitas selgelt, et kõik vajalik selleks on olemas.“