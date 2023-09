Mistra ja HC Kehra teenisid meistriliigas punktilisa

Pealinnas toimunud kohtumine algas võrdselt, kuid 11. minutiks suutis Mistra mõned vastaste tehnilised vead kiirrünnakutega ära karistada ning Kaspar Leesi ja Martin Neruti väravate järel 6:4 ette minna. Perioodi keskosas hoidsid külalised vaatamata mitmetele vahetustele viie punktilist edu. HC Tallinn oli tõelises hädas just rünnakupoolel, kus vastaste kaitset kuidagi üle mängida ei suudetud. Enne garderoobi minekut suurendas Rauno Kopli Mistra edu 17:8-le.