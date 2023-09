Rannajalgpallikoondisel jäi maailma edetabeli teise meeskonna alistamisest puudu vaid kaks sekundit

Koondis võitis eilsel mängupäeval Prantsusmaa lisaaja järel 5:4, mis tähendab, et alagrupis on Eestil teenitud kaks punkti. Eesti rannakoondise edasine saatus selgub homme, 21. septembril, kui mängitakse viimased alagrupikohtumised. Eesti kolmas vastane on Taani, kellega kohtutakse Eesti aja järgi kell 11.15. Kohtumise otsepilti on võimalik jälgida BeachSoccer TV vahendusel.