Heiki Nabi läheb MMi avaringis kokku venelasega

38-aastane Nabi on olümpiahõbe (2012) ja kahekordne maailmameister (2006, 2013). Lisaks on eestlase auhinnakollektsioonis MMidelt üks hõbe (2017) ja kaks pronksi (2014, 2019) ning EMidelt üks pronks (2015).

„Minu viimane MM oli neli aastat tagasi, 2019. aastal, see kõik on minu jaoks kauge teema, aga loodan, et kogemust mul on ja suudan selle maksma panna,“ sõnas kogenud Nabi MMi eel ERR-ile.