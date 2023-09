Latvala ootab autoralli MM-sarjas olulist reeglimuudatust

Hetkel kulub rallisõitjatel võistlusnädalavahetuse jooksul tohutult aega ja kilomeetreid, sest hoolduspark on koondunud ühte kohta. Selline lahendus on kasutusel olnud alatest 2000. aastate algusest.

WRC Promootori võistluste direktor Simon Larkin vihjas hiljuti, et töös on muudatus, mis lubaks meeskondadel viia piiratud arvu varuosi rehvivahetuse tsoonidesse.

Latvala oleks sellise lahendusega väga rahul „On aeg tsentraliseeritud hoolduspargist praegusel kujul loobuda. On vaja teha muudatusi, see on kindel,“ ütles Latvala MTV Urheilule.