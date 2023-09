Elfyn Evans peab läbirääkimisi ka konkurentidega: olukord on lahtine

„Hetkel on olukord veidi lahtine. Midagi pole allkirjastatud,“ ütles Evans Rallit.fi -le.

Neljandat aastat Toyotat esindav Evans lisas, et on praeguse meeskonnaga rahul.

„Ma olen siin õnnelik. Võin öelda, et mul pole suurt põhjust siit lahkuda. Kuid me ei tea hetkel rohkem midagi,“ jäi Evans pisut saladuslikuks.

Ta tunnistas samas, et kuulab maad ka teiste tiimide juures: „Praeguses hooaja faasis on tavaline, et pead kõigiga läbirääkimisi. Eks näe, mis saab.“