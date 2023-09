F1-s särav debütant Oscar Piastri teenis uue pikaajalise lepingu

22-aastane F3 ja F2 maailmameister Piastri on tänavu tegemas McLareni ridades debüüthooaega kuninglikus vormelisarjas. Austraallane on näidanud stabiilselt tugevaid esitusi ja jõudnud põhisõidus kuuel korral punktidele.

Üldarvestuses 42 punktiga 11. kohta hoidva Piastri parimaks tulemuseks põhisõidus on Suurbritannia GP neljas koht. Piastri on tänavu korra jõudnud ka poodiumile, kui Belgia etapi sprindisõidus jäi ta Max Verstappeni (Red Bull) järel teiseks.

Kuigi austraallasel oli McLareniga kehtiv leping ka järgmiseks hooajaks, soovis tiim temaga tuleviku veel pikemaks ajaks siduda. „Oscar on McLareni liige ning ta avaldab stabiilselt muljet oma esitustega,“ kiitis sõitjat meeskonna juht Andrea Stella. „Ta on juba end tõestanud meeskonnas olulise liikmena ning on suurepärane, et ta usub ka meisse. Pingutame, et tulevikus taas tiitlite nimel heidelda.“

„Mul on hea meel McLareniga pikemaks ajaks tulevik siduda. Tahan McLareniga esikohtade nimel heidelda ja mulle meeldib meeskonna visioon,“ lisas Piastri. „Tiim on mulle väga pühendunud ning see tegi otsuse lihtsaks.“

Piastri tiimikaaslane on Lando Norris, kel on tiimiga kehtiv leping 2025. aasta lõpuni. 23-aastane britt on jõudnud tänavu kolm korda poodiumile ning hoiab 97 punktiga üldarvestuses kaheksandat kohta.

