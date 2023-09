FOTOD | Suvel Eestit suurvõistlusel esindanud koondislane võistles Moskvas. EOK president: inimest me päris maatasa ei peaks lööma

„Meie seisukoht on alati olnud, et ründavate riikide sportlased ei peaks rahvusvahelisel areenil võistlema ja ise peaksime kokkupuudet vältima, mistõttu ise sinna sõitmist me ei saa heaks kiita. Sport on ju vabatahtlik, ega me inimesele ei saa kallale minna,“ tõdes Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa. „Ta saab hukkamõistu osaliseks ja saame toetusi ümber vaadata, kuid muud viisil teda karistada ei saa.“