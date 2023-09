Küprose kohtunikud alustasid streiki, sest ühe arbiitri ema autole pandi tuli otsa

Viimaseks intsidendiks oli autosüütamine. Põlema pandud masin kuulus ühe vilemehe emale. Probleem on tegelikult laiem, sest kohtunikke on selles riigis terroriseeritud juba peaaegu kümme aastat.

Küprose meedia teatel kuulus esmaspäeva hommikul põlema pandud auto kohtunik Menelaos Antoniu emale. Antoniou oli pühapäeva õhtul vilistanud Küprose meistriliiga kohtumist Limassoli ja Pafose vahel.

Küprose jalgpallilliidu (CFA) pressiteate kohaselt astuvad kohtunikud oma tööst kõrvale „kuni järgmiste teadeteni“. „CFA on saanud kohtunikelt kirja, millest öeldakse, et nad on teinud sellise otsuse neid ja nende perekonda puudutavate jätkuvate rünnakute tõttu, samuti seetõttu, et vastavad ametivõimud pole ühtegi sarnast juhtumit veel lahendanud,“ seisab pressiteates, mida vahendab The Guardian.

„CFA väljendab taaskord sügavat muret nende pahatahtlike ja korduvate tegude üle. Meie toetus kohtunikele ja nende peredele on vankumatu ning me loodame, et kurjategijad antakse politseijuurdluse tulemusena kohtu ette.“

Juunis rünnati pommiga Küprose jalgpallikohtunike liidu peakorterit. 2020. aastal põhjustas kohtuniku autole paigaldatud pomm Küprose vutiliigas nädalase seisaku. Varasemalt on rünnatud 2015. aastal taas ühe kohtuniku ema - toona spekuleeriti, et rünnakud on seotud kihlveopettuse üritusega.