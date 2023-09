TÄNA | Kas kriisis ManU suudab võõrsil üllatada Bayernit?

Inglismaa kõrgliigas tänavu viiest mängust kolm kaotanud Manchester United saab Meistrite liiga A-alagrupis kohe pureda kõva pähkli, sest nad sõidavad küll Saksamaa valitsevale meistrile Müncheni Bayernile. „Ma ei tea, kas see on parim aeg [Unitediga mängimiseks], sest kriisis meeskonnad võivad seda enda kasuks ära kasutada,“ vihjas Bayerni ründaja Harry Kane viimasele kahele Inglismaa kõrgliiga voorule, kus ManU kaotas 1:3 Arsenalile ja Brightonile. „Peame olema enesekindlad, sest mängime kodus oma fännide ees. Peame alustama hästi ning survestama vastast. Üldiselt on see mäng, mida tahame domineerida.“