Tänaku värske tiimikaaslane: osalen tõenäoliselt Kesk-Euroopa MM-etapil

Belgias elav, kuid Luksemburgi lipu all sõitev Munster teeb järgmisel nädalal Tšiili etapil debüüdi Rally1 klassis, sest ta saab enda käsutuse oma sõbra ja toetaja Jourdan Serderidise Ford Puma. 24-aastane piloot vihjas WRC-sarja kodulehel antud intervjuus, et see ei jää tänavu sugugi tema ainsaks võistluseks tolle masinaga.