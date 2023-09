Viimsi toob eesliini mullu Leedu liigas mänginud ukrainlase

Mängija ise ootab uut hooaega suure põnevusega ning loodab näha saalis palju fänne ja suurt toetust: „Minu jaoks on täiesti uus olukord see, et 25-aastasena olen meeskonna vanim ja kõige kogenum. Pean jagama meeskonnaga oma teadmisi ja kogemusi, mida olen erinevates liigades tallele pannud. Olen valmis kandma liidrirolli nii platsil kui platsi kõrval. Ootused on positiivsed, noore meeskonnana tahame anda endast igas mängus parima ja peame näitama, milleks me võimelised oleme. Tuleb huvitav hooaeg.“