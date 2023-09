Lazio väravavaht sai Meistrite liigas hakkama kangelasteoga, mille sarnast nähti viimati 14 aastat tagasi

29-aastane itaallane, kelle tabamus viiendal üleminutil tõi tabloole 1:1, andis keset südaööd näputööd statistikutele, kes tuhlasid ajalooannalides ja leidsid, et läbi aegade on Meistrite liigas puurivahtidest väljaspool penaltipunkti jala või pea valgeks saanud vaid üks mees - 2009. aastal türklane Sinan Bolat, kelle peaga värav aitas Liege'i Standardil viigistada alagrupifaasis AZ Alkmaariga ja kindlustada langemine Euroopa liigasse.

Meistrite liigas on värava kirja saanud veel kolm väravavahti, kuid kõik need on löödud 11 meetri trahvilöögist, viimati 2010. aasta 29. septembril, kui Tel Avivi Hapoeli eest realiseeris Lyoni Olympique'i vastu penalti nigeerlane Vincent Enyeama.

Atletico oli mängu 29. minutil juhtima asunud Pablo Barriosi tabamusest.

„See on õhtu, mida ma jään eluks ajaks mäletama. Me ei väärinud kaotust ning mul on hea meel, et suutsin mängu viigistada. See kõik pole veel kohale jõudnud. Saan ilmselt alles hiljem aru, et lõin Meistrite liigas värava,“ rääkis Provedel UEFA.com-ile.

„Jalgpallis loevad vahel hetked rohkem kui terviklikud esitusest. Mul on kahju, et me viigivärava viimasele sekundile jätsime. Loodan, et see punkt annab meile edaspidiseks motivatsiooni ja entusiasmi.“

Eilne mäng oli eriline ka Atletico peatreenerile Diego Simeonele, kel polnud Lazio staadionile pärast nende eest mängimist 1999.-2003. aastani asja olnud. 2000. aastal aitas Simeone poolkaitsjana Lazio nende teise ja seni viimase Serie A tiitlini.

Lazio järgmine Meistrite liiga mäng on 4. oktoobril võõrsil Glasgow Celticu vastu. Atletico võõrustab samal päeval Feyenoordi, kes eile alistas üheksakesi mängu lõpetanud Celticu 45.+2. ja 76. minuti väravatest 2:0.