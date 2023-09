Ogier kergitas saladuskatet oma uue hooaja plaanidelt

„Ma tunnen Hyundais paljusid inimesi ja võib-olla algasid kuulujutud seetõttu, et kuna ma olen enda mänedžer, võib juhtuda, et räägin inimestega, kuna see ei maksa midagi. Kuid reaalsus on see, et ma olen rahul kõigega, mis mul hetkel on, nii et mul pole tegelikku põhjust midagi muuta,“ sõnas Ogier Motorsport.com-ile.