Toksiline ja plahvatusohtlik seis: Audentese spordiklubi jättis lahkunud treenerid ja nende õpilased kuuse alla

Nüüd loksuvad asjad juba tasapisi paika: mõnel alal on Audentese kahjud minimaalsed (judo jätkab vähendatud mahus), mõnel suuremad (poiste korvpallist kadusid U19 ja U16 võistkond), mõnel pole neid üldse (lahkuma pidanud ujumis- ja tennisetreenerid jäävad). Erandiks on kergejõustik, kus kõik on sedavõrd sassis, et ala juurest võib lahkuda sadakond või suisa mitusada last. Probleem on sedavõrd terav, et sekkuda otsustas Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE). „Reageerisime meedias avaldatule, et ennetada skandaale, sest tekkinud olukord ning vastuolud Audentese ja lahkunud treenerite vahel on toksilised ja plahvatusohtlikud. Ent, mis meie jaoks peamine – kannatavad lapsed,“ tõdes EADSE juht Henn Vallimäe.