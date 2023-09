Kaheksa põletavat küsimust Eesti-Läti liiga kohta. Milline klubi oli suve suurim kaotaja, milline suurim võitja? Kes eestlastest viskab enim punkte?

Milline klubi oli suve suurim võitja?

Kuldkepp: TalTech/Optibet. Ülikoolitiim sai endale sisuliselt kõik pallurid, keda sooviti, ja seega polnud leegionäre vajagi. Tiimis on Kasper Suuroru, Taavi Jurkatamme ja Oliver Metsalu kujul selged liidrid, lisaks ports suviseid U20 koondislasi. Värskus ja nooruslikkus peakski olema TalTechi kaubamärk. Mullu seda liiga palju välja ei paistnud. Traditsiooniline keskmängija on puudu, aga võib-olla ongi Jurkatamme tulevik kogemuste lisandudes sel positsioonil. Kiitus ei tähenda, et TalTech hakkab kõiki võitma. Paljudel palluritel napib kogemusi ja kõikumised on loomulikud.