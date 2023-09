WRC partneri otsus tekitab küsimusi. Kas Pirelli lahkus uppuvalt laevalt?

Hetkel autoralli tippsarjale rehve tarniv Itaalia ettevõte Pirelli teatas laupäeva hommikul, et ei kandideeri enam uueks perioodiks.

Rallit.fi kirjutab, et on kaks varianti. Kas Pirelli tunneb, et ei saa autoralli MM-sarja pandud raha eest piisavalt tagasi? Või on autoralli MM-sari nii alla käinud, et rehvitootja otsustas uppuvalt laevalt lahkuda?

Autoralli MM töötab autotootjate jaoks turunduskanalina ja see on samasugune turunduskanal ka rehvitootjatele. Paraku pole autotootjad praegu WRC-st eriti huvitatud, sest täisverelisi tehasetiime on vaid kaks - Toyota ja Hyundai - ning nende kõrval sõidab M-Spordi meeskond Fordidega, ilma et neil oleks USA firma täielik toetus.

Pirelli naasis autoralli MM-sarja 2021. aastal sõlmitud lepinguga, mis lõpeb järgmise hooaja järel. Viimastel hooaegadel on Pirelli rehvid jõudnud uudistesse – ja nende kaudu ka suurema publiku silme ette – enamasti aga negatiivses valguses. Mõnel rallil on rehvipurunemisi olnud rohkem, mõnel vähem. Ja kui rehvid on katki, on asjaosalised Pirellile näpuga näidanud.

„Ma ei tea, kuhu see kadus“ – seda väidet on sel hooajal sageli kuulda, kui sõitja on jõudnud kiiruskatse finišisse ning tema masina veljel ripuvad vaid kummijäägid. Seega, kas Pirelli loobumise põhjuseks võib olla asjaolu, et turundusvahendina ei ole rallisari kõige sobivam või on see koguni täiesti vale valik?

Pirelli on samal ajal olnud F1-sarja rehvipartner alates 2011. aastast ning ettevõte plaanib sinna investeerimist jätkata.

Pirelli spordibossi Mario Isola sõnul on neli aastat kestnud koostöö autoralli MM-sarjaga nende jaoks piisav. „Usume, et selle ajaga oleme spordi tippklassi kuuludes saavutanud selle, mida tahtsime,“ ütles Isola Motorsport.com-ile. „Me ei saa olla kõikjal, mistõttu peame tegema otsuseid. Ma arvan, et see periood oli hea, et pärast pikka pausi MM-sarja tagasi tulla, sest viimati tarnisime WRC autodele rehve 2010. aastal. Pärast kümmet aastat oli hea tagasi tulla ja näidata oma kaubamärki maailma tipptasemel.“