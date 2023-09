Fenomenaalne aasta päädis üllatusvõiduga. Kangert: tahaks tõsiselt teada, kuidas inimene taastub kõigest, mis talle ette visatakse

Asjaolu, et Jumbo-Vismale läks Vuelta võit, ei üllata suurt kedagi. Küll aga ei ennustatud enne Vueltat, et võitjaks osutub Sepp Kuss. Ta on üks rattamaailma hinnatumaid abilisi, kes kevadel aitas Giro d’Italia üldvõiduni Rogliči ning suvel vedas Tour de France’i triumfini Vingegaardi.

Endine profirattur Tanel Kangert (36) tunnistas, et Kussi võitu ta oodata ei osanud. „Kui tiim läks selle jutuga, et äkki üks kolmest mehest on võimeline Vueltat võitma, siis arvasin, et see mees on Roglič. Tema jättis Tour de France’i vahele ja oleks teoorias pidanud kõige värskem ja ettevalmistunud olema,“ märkis Kangert, kes oli profimaailmas samuti üks kõvemaid abimehi. Ta aitas legendaarse Vincenzo Nibali Astana päevil korra Tour de France’i ja kaks korda Itaalia velotuuri võiduni. „Mis praegust lõppresultaati puudutab, siis seda poleks osanud isegi kõige pöörasemas unes ette näha.“