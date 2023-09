Eesti korvpallinaiskond sai teada EM-valiksarja vastased. Peatreener: mängitav alagrupp

Eesti koondise peatreeneri Kaspars Majenieksi kommentaar: „Väga huvitav, tugevatasemeline, samas aga ka mängitav alagrupp. Suurbritannia on favoriit, kui nad saavad kokku oma Euroliiga ja naiste NBA mängijad, Rootsi on alati tugev, kuid neilgi on palju küsimärke, keda nad saavad „aknas“ kasutada. Taani on meiega võrreldav naiskond ja esimene kohtumine just nendega on ülimalt oluline, et saada enesekindlus kohe kätte. Meil saab olema noor ja agressiivne naiskond, palju sõltub ka sellest, keda tüdrukutest saame ookeani tagant koolidest kätte. Ootame väga novembrit.“