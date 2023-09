Itaalias pussitati Newcastle Unitedi fänni

Newcastle mängib täna õhtul UEFA Meistrite liiga alagrupiturniiri avamängus Milanos San Siro staadionil kohaliku AC Milaniga ja seetõttu on Itaaliasse reisinud palju inglasi.

Itaalia politsei teatas, et sai kesköö paiku teate pussitamise kohta populaarses Navigli ööklubide piirkonnas. Newcastle'i fänni pussitati käsivarde ja selga, kuid õnneks mitte väga tõsiselt. Kohaliku meedia teatel lastakse mees täna arvatavasti haiglast välja.

„Ohver ja tema sõber kohtusid ilmselt 7-8 inimesega, kellest pole teada, kas nad olid itaallased või välismaalased. Politsei uurib, mis täpselt juhtus. Milanosse on tulnud palju Newcastle'i fänne ja see on ainus teadaolev (kriminaal)juhtum,“ seisab politsei avalduses.