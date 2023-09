Naised motospordis | Eestlanna võitis ajalugu teinud võistlussarjas pronksi

Naised on Lätis võistlustules olnud juba aastaid, kuid tänavu oli esimene aasta, kui nad ei pidanud enam meestega koos startima. Läti Mootorrattaspordi Föderatsiooni peasekretäri ja naisteklassi eestvedaja Egija Skurbe sõnul on tegu rahvusvahelise projektiga, mille eesmärk on julgustada rohkem naisi motospordiga tegelema.

„Arvan, et tegime head tööd ning näen, et tüdrukud on huvitatud selle alaga edasi tegelema,“ ütles Skurbe. Ta tõdes, et esimesed etapid valmistasid kõige suurema üllatuse, sest ei oodatud nii palju osalejaid. Avaetapil oli stardipuu taga 17 naist.

Küll aga oli Skurbele ootamatu, et vaatamata naisteklassi tekkele jätkasid mitmed lätlannad meestega koos võistlemist. „See oli minu jaoks šokk ja ma ei kavatse enda pettumust varjata,“ lisas Skurbe.

Tänavune Eesti meister ja Läti kolmanda koha omanik Karleen Randver kiitis Skurbe tehtud tööd. Tema sõnul oli korraldus viimase peal ning naised võeti väga lahkelt vastu. „Ma usun, et kui sel aastal läks nii hästi, siis järgmisel aastal läheb veel paremini ja suudame siit välja ehitada veel suurema krossisarja naistele,“ selgitas Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni naistekomisjoni liige Randver.

Skurbe sõnas, et järgmisel hooajal kavatseb Läti föderatsioon naisteklassiga jätkata, kuid tuleb teha muudatusi. Ta nentis, et kui seni on naised saanud osavõtutasuta võistelda, siis järgmisel aastal peavad nad selle kehtestama. Koostöös Randveriga on ta võtnud uueks eesmärgiks luua Balti meistrivõistluste sari, kuid see on alles ideefaasis.

Seitsme Läti meistrivõistluste etapi kokkuvõttes võttis esikoha lätlanna Patrīcija Bērzina, teise koha sai tänavune Leedu meister Paula Bertasiute ja kolmandaks tuli Karleen Randver.