LÕBUS VIDEO | Kes on „vasakukäeline tank“ ja kellel suu kunagi kinni ei seisa? Kristjan Kangur kirjeldab oma lahkumismängu osalejaid

BC Kalev/Cramo üritus-ja turundusjuht Allan Siimann on välja öelnud, et loodab kõiki spordifänne saalis näha sellisel lahedal üritusel, sest klubi läheb püüdma ka PAF ühisliiga pealtvaatajarekordit, mis hetkel on 5050 inimest eelmise hooaja Riia VEF ja BC Prometey vahelisest mängust.



Mängule on müüdud tänaseks üle 2800 pileti ning huvi on järjest kasvamas. Piletid mängule leiad Piletitasku keskkonnast.