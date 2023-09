Statistika paljastab: Rovanperä kasvatab edu seal, kus teised riskida ei julge

Soome ajaleht märgib, et enamik rallisõitjaid ei riskiks Power Stage'il, kui juhiks rallit pooleteise minutiga. Ja eriti veel siis, kui oleks ka autoralli MM-sarja liidrid. Rovanperä on siinkohal suur erand.

„Tundub, et ta leiab viie lisapunkti jaoks lisamotivatsiooni, mis on tema seisukohalt väga hea,“ jätkas Lindström.

Rovanperä kogub punktikatsetelt nii palju lisapunkte, et need moodustavad juba märkimisväärse osa tema MM-i üldpunktidest.

Rovanperä juhib MM-sarja 33 punktiga, kuid kui Power Stage'ilt punkte ei jagataks, oleks vahe MM-i teise koha mehega vaid 18 punkti. Soomlane on sel hooajal kogunud juba 38 Power Stage'i punkti, samas edetabelis teisel kohal asuval Ott Tänakul on neid punkte 28.

Iltalehti kirjutab, et viimasel kiirukatsel võidu jahtimisel on muidugi alati riskid, kuid Rovanperä on selgelt välja arvutanud, et võimalik tasu on suurem kui risk.