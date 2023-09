Eesti rannajalgpallikoondis alustab Euroliiga superfinaali kohtumisega Prantsusmaa vastu

Meeskonnal oli täna hommikul esimene ametlik treening Itaalias. Galkini sõnul on tingimused eestlaste jaoks sobivad ning koondis on kohtumisteks valmis. „Vaatasime asukoha ja väljaku üle, liiv on väga hea ning meile sobiv. Loomulikult teeme tööd ja lähme hea tujuga esimesele mängule vastu. Viimased kohtumised Prantsusmaa vastu oleme kaks veerandit mänginud võrdselt, alles viimasel kolmandikul tegime kingitusi, sel korral tahame seda parandada. Meeskonnal pole midagi kaotada, ühtpidi mängime stressita, teisalt väga motiveeritult, sest püstitatud eesmärgid on kõrged. Rannajalgpallis on kõik võimalik – kõik teavad seda, oluline on lihtsalt enesekindlalt mängida, kedagi mitte karta ning hoida pea külmana,“ ütles Galkin.