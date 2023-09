VIDEO | Mõistus pole oma teha? Hondurase jalgpallur tegi jõhkra vea

Kuigi oli selge, et olukorda õigeaegselt jõudmine on võimatu, siis Orellana nõnda ei arvanud. Ta hüppas putsakorgid ees kahele Olimpia mängijale jalgadesse sisse. Peakohtunik mängijale ei halastanud. Välkus punane ning Orellana jaoks oli mäng lõppenud.

Pärast mängu vabandas Orellana oma teo eest. „Tõde on see, et ma eksisin ja vabandan kõigi ees. Me oleme inimesed, kes õpivad vigadest,“ rääkis ta kodumaa meediale. „Tegemist oli mänguga, kus muutusin liiga julgeks.“