Snuukrilegend müüb ja kingib ära kõik võidukarikad. „Valmistun surmaks“

O´Sullivan võitis pühapäeval karjääri viienda Shanghai Mastersi tiitli, kuid kinkis saadud trofee enda lähedasele inimesele. „Andsin auhinna oma sõbrale, kes avab Hiinas jõusaali. Mind ei huvita need ja annan need alati ära. Ükskord ulatasin trofee tribüünil istunud lapsele,“ rääkis O'Sullivan.

O'Sullivan on karjääri jooksul võitnud seitse maailmameistritiitlit, millest viimane pärineb 2022. aastast. Maailma esinumbrina on ta mänginud 39 edetabeliturniiri.

Samas on mängija rääkinud, et oleks parema meelega viimase MM-i tiitli võitmata jätnud. „Edu on tore, kuid sellega kaasnev inimeste tõusev huvi minu vastu mitte. Kõik küsivad, kas ma sihin kaheksandat maailmameistritiitlit. Äkki võidan ja saan inimestelt 600 õnnitlussõnumit. See oleks õudusunenägu,“ lisas O´Sullivan.