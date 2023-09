Eesti meistrivõistlustel mängitakse sel nädalal topeltpunktidele

Põlva Serviti ja Viljandi HC graafik on hooaja alguses olnud tavaliselt hõredam, kuid alates sellest nädalast see muutub. Nädalavahetusel avatakse Balti liiga ning varsti ootavad ees juba eurosarja kohtumised. Viimastel aastatel palju medaleid omavahel ära jaotanud Lõuna-Eesti tiimid saavad pühapäeval sel hooajal esimest korda vastamisi minna. Esimestest ametlikest matšidest on mõlemal all võidud, kui Serviti alistas HC Tallinna ja Kehra ning Viljandi oli samuti parem Horizoni meestest. Lisaks meistrivõistlustele kohtuvad viljandlased veel Balti liiga raames

„Ega hetkel meie mängupilt kõige parem ei ole, aga eks see on ka hooaja alguses arusaadav. Suvel on ikkagi koosseisus teatud muudatusi olnud ning kokkumängu lihvimine võtab veel aega. Meie vastastest peaks Viljandi suhteliselt samas faasis olema, kus matše ei ole palju peetud, kuid samas Mistra peaks eurosarja pealt hoopis teises vormis olema. Suure tõenäosusega on mõlemad meil sel hooajal põhikonkurendid ja seetõttu oleme esmaspäeval targemad. Proovime siiski nädalavahetusel koduedu ära kasutada ja neli punkti Mesikäpa halli jätta,“ rääkis Serviti peatreener Kalmer Musting.

„Eks meil on ikka võidumõtted peal, nädalavahetusel on kaalul lausa kuus punkti ja eriti Balti liiga arvestuses võivad need juba palju tähendada. Võib-olla on sarjade tase sel hooajal nii ühtlane, et juba septembris ära antud punktid võivad hiljem saatuslikuks saada. Pühapäevaseks matšiks tuleb eriti keskenduda, kuna see läheb ju kahe sarja arvestusse. Samas on meil olnud alles üks kohtumine ning on raske täpselt hinnata, millises vormis me oleme,“ lõpetas Viljandi HC loots Marko Koks.