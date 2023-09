Probleemide alguspunktina on välja toodud 2018. aastal sõlmitud turundusleping Hispaania ettevõttega Kosmos. Organisatsiooni suurim ninamees on endine Barcelona ja Hispaania jalgpallikoondise kaitsja Gerard Pique, keda paljud tennisistid peavad loo suurimaks häbiplekiks.

Šveitsi tippmängija Stan Wawrinka on nõus, et tuleb proovida uusi asju ja formaate, kuid praeguse olukorraga ta rahul ei ole. „See on selgelt olnud täielik katastroof. Kosmos ja ITF sõlmisid lepingu 25 aastaks, kuid loobusid sellest viie aasta pärast. Juba see näitab, et midagi on valesti,“ kommenteeris olukorda kolmekordne suure slämmi võitja Wawrinka.