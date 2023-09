Simple Session alustab Tallinna tänavatelt ning püstitab Vabaduse väljakule Tartu Kaarsilla koopia

„Rula ja BMXi näol on tegemist tänavatel sündinud spordialadega, seega maailma tipud, kes tänaseks Tallinnasse on jõudnud, käivad juba mööda linna ja katsetavad rula ja trikirattaga kõikvõimalikke kohti. Linnapilt on sel nädalal väga kirju, kuna siin liigub energiline punt ekstreemsportlasi. Hoiame praegu pöialt, et ilmataat on meie poolel ja saame ka linnatänavatele planeeritud üritused täies mahus ellu viia,“ sõnab suursündmuse korraldaja Risto Kalmre.