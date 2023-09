VAATA JA KUULA | „Mehed ei nuta“: Miks pole Thomas Häberli suutnud koondist mängima panna? Kas Kalev/Cramo suudab korrata eelmise hooaja euroedu?

Saate peateemad:

- Kuigi eesmärk oli koondada koondis kokku, on Eesti laskesuusakoondis uue peatreeneri Stefan Lindingeri juhtimisel lagunenud veel rohkem kui enne - lisaks Tuuli Tominga tiimile harjutavad eraldi nüüd ka Rene Zahkna, Raido Ränkel ja Johanna Talihärm. Alaliit peatas ka Talihärmale toetuse maksmise. Asjatundmatu treener või mugavustsoonis istuvate sportlaste arusaamatu jonn, millele tuleks piir panna?

- Eesti jalgpallikoondis lõpetas EM-valiksarja kahe 0:5 kaotusega ja pehmelt öeldes lootusetu mängupildiga. Mitmed endised koondise tähed utsitavad mängijaid peeglisse vaatama, mitmed aga küsivad, miks ikkagi peatreener Thomas Häberli pole suutnud mehi paremini mängima ja võitlema panna ning miks teeb imelikke taktikalisi valikuid. Kummal poolel on õigus?

- Rasmus Mägi jooksis Teemantliiga finaaletapil Eugene'is teist korda elus aja alla 48 sekundi: „Tulemuste varu on hoopis teisest puust kui seni.“ Ühtlasi saab asuda kergejõustikuhooajale joont alla tõmbama: kas jäi piisavalt näppude vahele?

- Kodune korvpallihooaeg saab neljapäeval avalöögi, ka BC Kalev/Cramo eurohooaeg juba esmaspäeval, sel nädalal alustavad klubihooaega ka mitmed Eesti koondise põhitegijad. Mis saab olema „Mehed ei nuta“ ametlik lati kõrgus Peebule? Kes Keila medalit võiksid ohustada? Kas BC Kalev/Cramo soosikustaatuses on kahtlust? Millised on Kalev/Cramo võimalused korrata eelmise hooaja edu Euroopas?