TÄNA | Meistrite liiga saab võimsa avapaugu: kes alustavad surmagrupis võidukalt?

„Me teame, kui tugeva grupiga tegu on. PSG-l on ilmselt teistega võrreldes väike eelis, kuid iga punkt on eluliselt tähtis. Hea algus on oluline. Newcastle on klassikaline Inglise meeskond: agressiivne ja füüsiline, kuid nad tõstavad esile ka oma tehnilist kvaliteeti,“ analüüsis mängu eel Milani peatreener Stefano Pioli.

Peatreener Pep Guardiola sõnul on kõige raskem võita Meistrite liiga esimest kohtumist. „Eelmise hooaja triumf on uskumatu. Samas ühe tiitli võitnud meeskondi on väga palju,“ analüüsis Guardiola. „Oluline on see, et mängijad ei tunneks ennast liialt pingevabalt. Vastased on agressiivsed ja kiired, kuid proovime homme võita.“