TÄNA | Meistrite liiga saab avapaugu: Milan ja Newcastle tegid surmagrupis viigi

Peatreener Pep Guardiola sõnul on kõige raskem võita Meistrite liiga esimest kohtumist. „Eelmise hooaja triumf on uskumatu. Samas ühe tiitli võitnud meeskondi on väga palju,“ analüüsis Guardiola. „Oluline on see, et mängijad ei tunneks ennast liialt pingevabalt. Vastased on agressiivsed ja kiired, kuid proovime homme võita.“