Tehniliste probleemidega maadelnud Joonas Lember pälvis MM-sarjas hooaja kokkuvõttes teise koha

„Oli väga keeruline MM-sari. Tehnilisi probleeme oli pea kõigil etappidel ja meeskonnal olid käed tööd täis. Peale katkestamist teises sõidus oli meie jaoks maksimum võtta MM-hõbe ja seda me ka tegime. Sügav kummardus G.R.M. Racingule, kelle mootoritega me sõidame ja kes on pakkunud meile tuge juba mitu aastat. Samuti meeskonnale kellega me teist aastat oleme selles karusellis olnud ja nüüd lisandus eelmise hooaja MM-tiitlile ka MM-hõbe.“ jäi hoolimata raskuste kiuste Lember MM-sarjaga rahule.